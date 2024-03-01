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Росію офіційно вигнали з комісії, яка регулює судноплавство Дунаєм

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 березня 2024, 19:30
Росію офіційно вигнали з комісії, яка регулює судноплавство Дунаєм

З 1 березня Росія офіційно виключена зі складу однієї з найстаріших міжнародних організацій – Дунайської комісії, яка регулює судноплавство Дунаєм.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Twitter (X) міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

Деталі: Кулеба нагадав, що Дунайська комісія на 100-й ювілейній сесії у грудні 2023 року – під час першого головування України – вирішила, що дії Росії несумісні з Белградською конвенцією, на основі якої вона функціонує.

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"Росія мала час до 29 лютого, щоб самостійно вийти з організації. Однак агресору не вистачило мужності зробити це. Як наслідок, від сьогодні країни-члени Комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов'язання перед Росією за основоположною Белградською конвенцією", – пояснив міністр.

Крім того, додав Кулеба, Дунайська комісія вперше у своїй історії наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень в цій організації в березні 2022 року.

"Закликаю всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, ізолювати російських дипломатів та вигнати Росію. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах", – закликав голова МЗС.

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Дунайська комісія – міжнародна міжурядова організація, основними цілями діяльності якої є забезпечення і розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних суден під прапорами усіх держав відповідно до інтересів і суверенних прав держав-учасниць Белградської конвенції.

Теми: Росія
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