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Макрон збирає у себе лідерів французьких партій поговорити про Україну

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 березня 2024, 20:15
Макрон збирає у себе лідерів французьких партій поговорити про Україну
Фото: Getty Images

Єлисейський палац надіслав запрошення лідерам французьких партій, представлених у парламенті, на зустріч із президентом Емманюелем Макроном, присвячену "ситуації в Україні".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Деталі: Зустріч Макрона з парламентськими лідерами має відбутись уранці 7 березня й відбудеться у "форматі Сен-Дені", в передмісті Парижа. На зустрічі також буде присутній прем'єр-міністр Габріель Атталь.

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У такому ж форматі президент Франції приймав лідерів партій у жовтні 2023 року, через кілька днів після нападів ХАМАС на мирних жителів Ізраїлю, нагадує Le Figaro.

Деталі зустрічі Єлисейський палац не оголошував, але, ймовірно, вона стосуватиметься майбутніх парламентських дебатів про співпрацю України та Франції у сфері безпеки, а також заяв Макрона про відправлення західних військ в Україну.

Слова Макрона викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

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У той час як більшість країн НАТО виключили відправку військ в Україну – зокрема такі великі гравці, як Німеччина, Британія і США, – деякі, наприклад Литва та Естонія, підтримали відповідні дискусії.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Теми: МакронФранція
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