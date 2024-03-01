Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Харків не так захищений, щоб можна було радити людям повертатися

Тетяна ОлійникП'ятниця, 1 березня 2024, 20:23
Зеленський: Харків не так захищений, щоб можна було радити людям повертатися
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Харкові заявив, що поки місто не так захищене, щоб радити людям повертатися.

Джерело: президент на пресконференції

Пряма мова: "Що стосується повернення Харків’ян: розумієте, я не вважаю, що наразі Харків так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків'ян. На сьогодні це так. Якщо ми будемо захищені, а я б навіть не так сказав – коли це станеться, обов’язково будуть харків’янам сигнали від мене і від наших військових передусім".

Реклама:

Джерело: Щодо обстрілів С-300, Зеленський зауважив, що найголовніше – не лише посилення протиповітряної оборони регіону, а витіснення російських військ на більшу відстань.

Пряма мова: "Ми розуміємо, чого не вистачає. Ми розуміємо, що тут треба комплексний захист. Напевно, найголовніше – діяти не тільки посилюючи ППО Харкова і в цілому регіону, а витісняти росіян на більшу відстань. По-іншому захистити Харків буде дуже складно, навіть якщо ми ще посилимось сучасними системами ППО".

Теми: ЗеленськийХарків
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоМасштабна пожежа в природному заказнику Києва: правоохоронці відкрили провадження

Трамп зустрівся з Маском у пошуках грошей на вибори - ЗМІ

WP написав, що Зеленська відхилила запрошення Білого дому через Навальну, в ОП відповіли

доповнено, відео Окупанти заявили про атаку БпЛА: у Курській області РФ горить склад паливно-мастильних матеріалів

Заява Байдена: другий термін Трампа, це повернення до "хаосу, розколу та темряви"

Трамп і Байден перемогли на праймеріз від своїх партій у Супервівторок

Усі новини...
Зеленський після зустрічі з Рютте: Винищувачі F-16 цього року будуть в Україні
Катери та фінансова підтримка: Нідерланди виділили пакет допомоги Україні
Генштаб: росіяни здійснили найбільше атак на Авдіївському та Новопавлівському напрямках
Останні новини
13:36
У Японії вперше у світі провели одночасну пересадку легенів та печінки від живих донорів
13:35
Пєсков заявив, що російська "демократія" − найкраща
13:34
ВЛК у Києві затягували терміни проведення комісії та працювали неповний день – міністр
13:30
Розслідування пожежі на Осокорках: активісти звинувачують "Столицю груп", забудовник відхрещується
13:25
фотоПольські фермери вийшли на протест у Варшаві та підпалили шини
13:25
До 6 людей зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ по Києву 7 лютого
13:25
Біткойн знову почав зростати після досягнення рекорду та падіння
13:18
Архітектурному ансамблю Софії Київської тепер не загрожує забудова – МКІП
13:17
OpenAI відповіла на позов Маска: він хотів повний контроль над компанією та об’єднати її з Tesla
13:15
фотоОдинадцять порушників кордону проти Тиси: двох рятували, один зламав ногу
Усі новини...
Реклама: