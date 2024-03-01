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Орбан підтвердив, що зустрінеться з Трампом, який "зможе зупинити війни"

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 березня 2024, 20:50
Орбан підтвердив, що зустрінеться з Трампом, який зможе зупинити війни
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив інформацію про те, що наступного тижня зустрінеться з імовірним кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Джерело: "Європейська правда", слова Орбана на дипломатичному форумі в Анталії, які наводить журнал Mandiner

Деталі: На думку Орбана, Трамп буде сильним президентом США, який зможе зупинити війни – між Росією та Україною і на Близькому Сході між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.

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Угорський прем’єр також повторив неодноразово озвучені тези, що виступає за якнайшвидший мир в Україні, бо він потрібен "в інтересах усього світу", і нагадав, що в сусідній державі живуть угорці, "багато з яких загинули в ході бойових дій".

ЗМІ раніше повідомляли, що Трамп планує прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана 8 березня на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Останнім часом заяви Трампа викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу. На одному передвиборчому заході Трамп розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.

Детально про те, як заяви Трампа змінили ситуацію в НАТО, дивіться у відеопоясненні "Європейської правди".

Теми: ОрбанТрампСША
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