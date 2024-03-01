Росія заявила, що німецькі генерали обговорювали підрив Кримського мосту: Берлін вирішив перевірити

Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар відомства для DPA

Деталі: Представник німецького Міноборони заявив, що федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD) "розпочало всі необхідні заходи" для перевірки інциденту.

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Він пов’язаний із публікацією російською пропагандисткою Маргаритою Сімоньян нібито розмови кількох німецьких генералів військово-повітряних сил про те, як можна розгорнути ракети Taurus і вдарити ними по Кримському мосту.

Російська пропаганда дуже "збудилась" цим сюжетом і активно протягом доби вишукувала подробиці про генералів, яких на запису незрозумілого походження їй вдалось ідентифікувати.

А глашатай Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що уряд ФРН має пояснити слова на записі незрозумілого походження, інакше вважатиме, що Берлін "визнає провину".

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Показово, що злив у росЗМІ з'явився в той час, коли в Німеччині знову активізувались дискусії про можливе постачання Україні далекобійних ракет Taurus – крок, який федеральний уряд категорично відкидає.

Цього тижня канцлер ФРН Олаф Шольц вкотре виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.

Він заявив, що Німеччина не може дати Україні "зброю з дальністю дії 500 км, яка в разі неправильного використання може досягти цілі в Москві".

Попередні заяви Шольца про те, що використання далекобійної зброї передбачає присутність військ країн НАТО в Україні для "погодження цілей", уже викликало гостру критику в Британії.