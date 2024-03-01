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У Чехії очікують, що Україна за кілька тижнів отримає перші снаряди, придбані з-за меж ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 березня 2024, 22:43
У Чехії очікують, що Україна за кілька тижнів отримає перші снаряди, придбані з-за меж ЄС
Getty Images

Перші поставки із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу в рамках чеської ініціативи можуть надійти в Україну через кілька тижнів. 

Джерело: заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш заявив в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За його словами, перші поставки в Україну в рамках ініціативи, де Чехія виступає посередником для урядів, які бажають профінансувати закупівлю 155-мм снарядів у третіх країнах, можуть надійти вже за кілька тижнів.

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Їреш зазначив, що до ініціативи долучилась низка європейських країн. Посадовець відмовився говорити, які країни фінансують закупівлі або чиї запаси використовуються, але припустив, що ця інформація, найімовірніше, буде розкрита після поставки снарядів.

Ініціатива Чехії – це один із способів "продемонструвати, що ми справді щось робимо, а не чекаємо, що станеться на Капітолії", додав заступник голови Міноборони Чехії, натякаючи на блокування додаткової допомоги Україні в Конгресі США.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

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Чеське Міністерство оборони раніше заявило, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 250 мільйонів євро.

Теми: ЧехіяЄСзброя
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