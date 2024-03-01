Експерти МАГАТЕ вкотре повідомили про звуки вибухів неподалік ЗАЕС

Експерти Міжнародного агенства з атомної енергетики, які перебувають на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, повідомили що чули вибух неподалік станції, а потім звуки пострілів поблизу або безпосередньо на станції.

Джерело: пресреліз на сайті МАГАТЕ

Дослівно: "В середу, експерти почули вибух на деякій відстані від станції, а потім звуки пострілів поблизу або безпосередньо на станції. ЗАЕС поінформувала МАГАТЕ, що російські війська вжили заходів для "захисту станції" від безпілотників у цьому районі, але сама ЗАЕС не була атакована, руйнувань і жертв немає. Жодних подробиць про цей інцидент не надходило".

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Деталі: На прохання експертів МАГАТЕ про доступ до місця атаки, їм сказали, що пошкоджень для огляду немає та що територія знаходиться поза контролем станції.

Також експертам агенції повідомили, що в неділю ввечері в Енергодарі нібито сталася атака безпілотників, націлена на дах із телекомунікаційним обладнанням, що стало останнім із серії ударів безпілотників у місті, де проживає багато працівників заводу.

Також у пресрелізі зазначили, на території ЗАЕС помітили протипіхотні міни по периметру огорожі, у зоні яка недоступна для робочого персоналу станції. Хоча, за спостереженнями експертів агенції, міни здавалося б, зникли на початку лютого.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Наступного дня експерти МАГАТЕ вирушили в Енергодар, щоб подивитися на будівлю, де нібито стався напад. Команда мала змогу оглянути будівлю зовні. На момент візиту ознак пошкодження не було видно".