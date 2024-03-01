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Суперечку між українськими водіями та польською поліцією вирішили із втручанням дипломатів

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 березня 2024, 23:36
Суперечку між українськими водіями та польською поліцією вирішили із втручанням дипломатів
Фото - ЄП

Українські водії та польська поліція, яка заблокувала їх біля пункту пропуску Корчова на кордоні, змогли залагодити суперечку за допомоги українських дипломатів.

Джерело: "Укрінформу" повідомив генеральний консул України в Любліні Олег Куць, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами дипломата, польську поліцію вдалось переконати не застосовувати санкцій щодо українських водіїв за несанкціоноване зібрання.

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"Нам вдалося також узгодити формат подальшої взаємодії між водіями, протестувальниками і поліцією, аби в подальшому не допустити ескалації між усіма сторонами", – додав він.

Цей формат передбачає, що на переговори з польськими фермерами українські водії йтимуть групами по 2-3 людини, попередньо попередивши про це поліцейських, які там чергують. А до розташованого неподалік продовольчого магазину водії також ходитимуть групами не більше 10 людей.

Також, додав Куць, українські водії через консульство передали місцевій адміністрації та воєводам Люблінського й Підкарпатського воєводств свої вимоги, насамперед збільшення кількості фур, які можуть проїжджати щогодини через польських мітингувальників.

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Додатково водії, які тривалий час стоять у чергах, вимагають забезпечити їх їжею, водою та мобільними душами. А українські дипломати просять, аби в місцях очікування українських водіїв постійно чергували карети швидкої допомоги.

Нагадаємо, численні фермерські протести відбуваються по всій Польщі вже кілька днів поспіль. Їхні учасники блокують дороги, автостради, автомагістралі та прикордонні переходи з Україною.

Фермери виступають проти напливу українських товарів, а також проти європейської політики, пов'язаної з так званим "Зеленим курсом" ЄС.

Читайте також: Український монолог: чому урядовий план розблокування кордону не зацікавив Польщу.

Теми: поліціяПольщакордон
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