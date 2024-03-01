Суперечку між українськими водіями та польською поліцією вирішили із втручанням дипломатів

Українські водії та польська поліція, яка заблокувала їх біля пункту пропуску Корчова на кордоні, змогли залагодити суперечку за допомоги українських дипломатів.

Джерело: "Укрінформу" повідомив генеральний консул України в Любліні Олег Куць, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами дипломата, польську поліцію вдалось переконати не застосовувати санкцій щодо українських водіїв за несанкціоноване зібрання.

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"Нам вдалося також узгодити формат подальшої взаємодії між водіями, протестувальниками і поліцією, аби в подальшому не допустити ескалації між усіма сторонами", – додав він.

Цей формат передбачає, що на переговори з польськими фермерами українські водії йтимуть групами по 2-3 людини, попередньо попередивши про це поліцейських, які там чергують. А до розташованого неподалік продовольчого магазину водії також ходитимуть групами не більше 10 людей.

Також, додав Куць, українські водії через консульство передали місцевій адміністрації та воєводам Люблінського й Підкарпатського воєводств свої вимоги, насамперед збільшення кількості фур, які можуть проїжджати щогодини через польських мітингувальників.

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Додатково водії, які тривалий час стоять у чергах, вимагають забезпечити їх їжею, водою та мобільними душами. А українські дипломати просять, аби в місцях очікування українських водіїв постійно чергували карети швидкої допомоги.

Нагадаємо, численні фермерські протести відбуваються по всій Польщі вже кілька днів поспіль. Їхні учасники блокують дороги, автостради, автомагістралі та прикордонні переходи з Україною.

Фермери виступають проти напливу українських товарів, а також проти європейської політики, пов'язаної з так званим "Зеленим курсом" ЄС.

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