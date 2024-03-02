Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА: три групи атакували Одещину

Увечері 1 березня російські війська запустили ударні БпЛА на територію України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: О 21:58 повідомили про групу ворожих ударних БпЛА в Запорізькій області, яка рухається на північ.

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Пізніше написали, що "Шахеди" на Дніпропетровщині. Напрямок руху – Дніпро.

О 22:26 повітряники уточнили, що нова група "Шахедів" прямує із Запорізькій області у напрямку Дніпропетровської. Також "Шахеди" на Дніпропетровщині наближаються до Дніпра/Новомосковська.

О 23:17 повідомили, що група "Шахедів" на Полтавщині рухається у північно-західному напрямку. Ще одна група дронів на Харківщині – курсом на Харків/Чугуїв.

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О 23:43 повідомили про ракети на Кривий Ріг.

Також група "Шахедів" фіксувалась на Полтавщині – курсом на північний схід, у бік Сумщини. Дві групи безпілотників на Харківщині продовжують курс на Харків/Чугуїв.

О 23:53 повідомили про групу "Шахедів", що наближається до Харкова з півночі.

О 00.20 загроза застосування ударних БпЛА виникла для Херсонщини та Дніпропетровщини.

Скриншот alerts.in.ua

О 00.37 стало відомо, що кілька груп "Шахедів" з Чорного моря прямують на Одещину. Безпілотники рухаються з півдня області у напрямку Одеси.

О 00.58 військові повідомили, що кілька груп "Шахедів" рухаються з Чорного моря у напрямку Миколаївщини.

Групи "Шахедів" на Одещині – наближаються до Одеси з південного заходу.

О 1.14 ПС повідомили, що атака "Шахедів" із Чорного моря триває.

Нова група ворожих БпЛА у напрямку Одещини/Миколаївщини!

На Одещині друга група "Шахедів" в районі Одеси, третя група група північніше, рухається у напрямку міста.

О 1.27 військові повідомили про ще дві групи "Шахедів", що рухаються на Одесу з півночі. Людей просять залишатися в укриттях.

О 1.44 пролунав відбій загрози ударних БпЛА для всіх областей.