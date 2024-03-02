У ніч на 2 березня у Харкові було чутно вибухи: міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання, а очевидці кажуть про пожежу у середмісті.

Джерело: "Суспільне", Повітряні сили ЗСУ, Терехов у Telegram

Деталі: В Харківській, Полтавській та Сумській областях більше години триває повітряна тривога. О 23:53 Повітряні сили повідомили про групу "Шахедів", що наближається до Харкова з півночі.

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Фото: Суспільне Харків

Доповнено о 00.17: Терехов підтвердив, що ворожі безпілотники намагаються атакувати місто.

Фото: Суспільне Харків

За його інформацією, є влучання в одному з районів міста. Дані щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Фото: Суспільне Харків

На місці влучання пожежа, у навколишніх будинках вибиті шибки.

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Фото: Суспільне Харків

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що горять два автомобілі. Профільні служби перевіряють будинки поруч на наявність постраждалих.

"Шахеди" атакували Харків: у місті горіли автомобілі pic.twitter.com/mfE4nS6jNj — up (@up_pravda) March 2, 2024

О 00.34 він повідомив, що на цю хвилину постраждалих немає. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна, два авто згоріли вщент, є пошкодження гаражів. Ліквідація наслідків триває.