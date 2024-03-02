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В Одесі через нічну атаку російських "Шахедів" вже троє загиблих

Олена Івашків, Роман ПетренкоСубота, 2 березня 2024, 11:05
В Одесі через нічну атаку російських Шахедів вже троє загиблих
фото: ОВА

У ніч на суботу в Одесі через атаку росіян "Шахедами" є троє загиблих, поранено цивільних людей та пошкоджено житлові багатоповерхові будинки.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, ДСНС

Деталі: За його словами, відомо про чотирьох постраждалих, серед яких одна дитина.

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На місці працюють усі відповідні служби.

Доповнено о 2.15: Внаслідок російської дронової атаки по Одесі вже відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед них одна дитина. 3-річний малюк отримав садна ноги, зараз під наглядом лікарів. 

Шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості. 

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На місці продовжують працювати спеціалісти. Розбираються завали, під ними можуть перебувати люди.

О 2.34 Кіпер повідомив, що є один загиблий внаслідок російської атаки.

Оновлено: Близько 11 ранку стало відомо, що кількість жертв російської атаки по Одесі збільшилася до трьох осіб.

Рятувальники дістали ще одне тіло, стать не називають.

Також рятувальникам з-під завалів вдалося дістати чоловіка.

У момент влучання ворожого дрону він, попередньо, перебував у підвалі, він у свідомості, нині його оглядають медики.

За даними ДСНС, окрім загиблих, попередньо, постраждало 8 людей, з них 1 дитина, 4 мешканців вдалося врятувати.

Вибухом також пошкоджено поруч розташовану будівлю бойлерної, внаслідок чого без теплопостачання залишилося 11 багатоквартирних житлових будинків.

Теми: ОдесаОдеська областьповітряна тривогаШахед
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