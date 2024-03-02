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ЗМІ: Північна Корея призупинила постачання боєприпасів до Росії морським шляхом

Олена ІвашківСубота, 2 березня 2024, 05:29
ЗМІ: Північна Корея призупинила постачання боєприпасів до Росії морським шляхом
Російське вантажне судно Lady R, фото: Вікіпедія

Північна Корея призупинила постачання боєприпасів до Російської Федерації морським шляхом, можливо, через проблеми з виробництвом в КНДР або логістичні проблеми. 

Джерело: південнокорейське видання NK Pro

Деталі: Судна зі зброєю не з'являлися в портах упродовж останніх тижнів.

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За даними порталу, чотири судна — "Ангара", "Майя-1", "Марія" та Lady R — перевозили боєприпаси до Росії, здійснивши щонайменше 32 рейси. Востаннє судно "Майя-1" заходило у порт Расон у Північній Кореї 12 лютого, а Lady R — 4 лютого. Протягом цього часу також не зафіксовано доставки контейнерів на експортний причал.

За даними видання, контейнери, які доставили "Майя-1" та Lady R на початку лютого, залишаються у порту протягом останніх тижнів. Це свідчить про те, що вони можуть бути порожніми або немає потреби терміново доставляти їх до місць призначення в Північній Кореї.

Усі ці кораблі підпадають під санкції Міністерства фінансів США за ймовірну причетність до перевезення військової техніки та боєприпасів з КНДР у Росію.

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Починаючи з 12 лютого, на супутникових знімках не видно жодного великого вантажного судна поблизу двох причалів у Расоні, де зазвичай завантажується зброя. 

Супутникові знімки також показують, що до порту Расон не підвозили контейнери залізницею з внутрішніх регіонів Північної Кореї.

Можливо, операцію зупинено через проблеми з виробництвом у Північній Кореї або інші логістичні труднощі. Також не варто виключати можливість, що зброя передається до Росії повітряним або залізничним транспортом через спільний кордон обох країн.

Видання пише, що кораблі, які беруть участь у спільній операції КНДР та Росії, не вмикали автоматичну ідентифікаційну систему під час всіх відправлень, щоб уникнути виявлення.

Теми: КНДРзброяРосія
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