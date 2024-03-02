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В Санкт-Петербурзі через полювання на безпілотник ППО пошкодила багатоповерхівку

Олена ІвашківСубота, 2 березня 2024, 07:56
В Санкт-Петербурзі через полювання на безпілотник ППО пошкодила багатоповерхівку
Пошкоджений будинок у Санкт-Петербурзі, фото: Mash

У ніч на суботу в Санкт-Петербурзі пролунав гучний вибух: ППО росіян збила безпілотник.

Джерело: російські телеграм-канали Ateo, Mash

Деталі: За інформацією російських журналістів, внаслідок роботи ППО пошкоджена багатоповерхівка, вибиті вікна. Постраждалих немає.

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Ймовірною метою БПЛА була нафтобаза "Ручьи" на північному сході Петербурга - до неї від місця падіння менше кілометра.

Доповнено о 8.30: Губернатор Петербурга Олександр Беглов у своєму телеграм-каналі написав, що жертв немає, лише частково постраждало скління балконів двох будинків. Жителів постраждалих квартир евакуйовано.

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За його словами, "на місці події" у Червоногвардійському районі працюють надзвичайники та співробітники силових відомств.

Губернатор не уточнив, яка саме подія трапилася.

Теми: Росіябезпілотники
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