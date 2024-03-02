Уночі сили ППО збили 14 "Шахедів" з 17

У ніч на 2 березня противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької областей та 17-ма ударними безпілотниками типу Shahed. Силами ППО збиті 14 БПЛА та 0 ракет.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Зазначається, що збиті 14 "Шахедів" у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

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Унаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі.

Росіяни запускали БПЛА з Приморсько-Ахтарська у Росії та з Балаклави в окупованому Криму.

Також Повітряні сили звітують, що 1 березня близько 09.00 на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальних Су-34, який намагався завдати удару по позиціях ЗСУ керованими авіабомбами.