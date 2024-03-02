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Росіяни та білоруси не сторгувалися на виготовленні деталей до "Градів" – ГУР

Роман ПетренкоСубота, 2 березня 2024, 11:39
Росіяни та білоруси не сторгувалися на виготовленні деталей до Градів – ГУР
російський "град", фото: риа новости

Головне управління розвідки інформує, що підприємства держави-агресора Росії та її сателіта Білорусі не дійшли згоди щодо вартості деталей і вузлів до ракетних систем залпового вогню "Град".

Джерело: ГУР

Деталі: Згідно з контрактом, білоруський підрядник, ВАТ "Волатавто", має поставити 250 одиниць необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ "Град" продукції російському замовникові ЗАТ "Спеціальне конструкторське бюро".

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Йдеться, зокрема, про рами, основи, напрямні труби, люльки  та інші елементи бойових машин.

Суперечка виникла під час зустрічі, коли делегація "Волатавто" презентувала папери з розрахунками ― вартість окремих видів білоруської продукції перевищувала очікувану росіянами  на 500-600%.

Дослівно: "Після напружених переговорів білоруси провели додаткову калькуляцію та знайшли "вихід" для здешевлення: виробляти складові елементи будуть субпідрядники, які не мають відповідних ліцензій.

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Це означатиме зниження якості продукції, а отже ― підвищені ризики використання зібраних із таких деталей та вузлів РСЗВ "Град".

Довідково: Обидва підприємства ― білоруське ВАТ "Волатавто" та російське ЗАТ "Спеціальне конструкторське бюро" ― перебувають під дією міжнародних санкцій.

Теми: ГУРРосіяБілорусьзброя
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