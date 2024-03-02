Одеса: тіло 3-річної дитини дістали з-під завалів, кількість загиблих зросла

Росіяни вбили 3-річну дитину в Одесі внаслідок атаки дронами у ніч на 2 березня, кількість загиблих зросла до чотирьох.

Джерело: ДСНС

Деталі: Тіло трирічної дитини знайшли на рівні першого поверху, під завалами. Там же знайшли й четверте тіло.

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Всього загинули 4 особи, з них одна дитина, та 8 постраждали. Врятовано 5 людей.

За даними ОВА, встановили дані вже трьох загиблих: жінка 1952 року народження, чоловік 1988 року народження та малюк 2021 року народження.

Пошукові роботи тривають.

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Дослівно: "3-річна дитина. Вбита нелюдами в Одесі.

Це неможливо забути! Це неможливо пробачити!".