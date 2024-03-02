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В Єкатеринбурзі стався вибух на електропідстанції, яка живить "оборонку"

Роман ПетренкоСубота, 2 березня 2024, 14:07
В Єкатеринбурзі стався вибух на електропідстанції, яка живить оборонку
скриншот

Уночі 2 березня на електропідстанції "Калінінська" в російському Єкатеринбурзі, від якої живляться три оборонні підприємства, стався вибух.

Джерело: ТАСС, антитерористична обласна комісія, Mash

Деталі: Будівля забезпечує енергією три оборонні підприємства: Машинобудівний завод імені Калініна, Турбомоторний і "Уралмаш".

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Пропагандисти заявляють, нібито причиною могло стати коротке замикання.

Антитерористична комісія теж заявила це "несправністю електрообладнання, що супроводжувалася хлопком".

За інформацією Mash, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Ймовірно, детонація сталася за таймером.

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Зараз нібито все працює.

Теми: Росіявибух
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