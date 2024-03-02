Херсонщина: через російські дрони поранені поліцейські та пошкоджені службові авто
Субота, 2 березня 2024, 15:57
Росіяни протягом доби 1 березня атакували безпілотниками Херсонську область, є поранені серед поліцейських.
Джерело: Нацполіція
Деталі: Зазначається, що внаслідок вибуху ворожого БпЛА двоє працівників Каховського районного відділу поліції віком 36 та 37 років отримали вогнепальні поранення тіла, їх доправили до лікарні.
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У Бериславі в результаті атаки дроном-камікадзе типу FPV пошкоджено службовий автомобіль поліції, працівники не постраждали.
Також противник скинув боєприпаси з дрона у Зміївці, пошкоджень зазнав службовий автомобіль поліції, люди також не постраждали.