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Херсонщина: через російські дрони поранені поліцейські та пошкоджені службові авто

Роман ПетренкоСубота, 2 березня 2024, 15:57
Херсонщина: через російські дрони поранені поліцейські та пошкоджені службові авто
фото: нацполіція

Росіяни протягом доби 1 березня атакували безпілотниками Херсонську область, є поранені серед поліцейських.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Зазначається, що внаслідок вибуху ворожого БпЛА двоє працівників Каховського районного відділу поліції віком 36 та 37 років отримали вогнепальні поранення тіла, їх доправили до лікарні.

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У Бериславі в результаті атаки дроном-камікадзе типу FPV пошкоджено службовий автомобіль поліції, працівники не постраждали.

Також противник скинув боєприпаси з дрона у Зміївці, пошкоджень зазнав службовий автомобіль поліції, люди також не постраждали.

Теми: Херсонська областьбезпілотникиполіція
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