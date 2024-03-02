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Фіцо похвалив зустріч глави МЗС Словаччини з Лавровим

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 2 березня 2024, 16:24
Фіцо похвалив зустріч глави МЗС Словаччини з Лавровим
Бланар і Лавров, фото МЗС РФ

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо назвав прикладом збалансованої зовнішньої політики зустріч міністра закордонних справ країни Юрая Бланара з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: Бланар зустрівся з Лавровим на дипломатичному форумі в турецькій Анталії. Фото, на якому вони тиснуть один одному руки, опублікувало МЗС Росії.

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Ще у 2022 році Лавров і президент Росії Володимир Путін були внесені до санкційного списку Європейського Союзу. І досі з глав МЗС країн ЄС лише угорський міністр Петер Сійярто не гребував зустрічами з Лавровим.

За словами прем'єрміністра Словаччини Роберта Фіцо, ця зустріч є прикладом "нашої збалансованої і суверенної словацької зовнішньої політики щодо всіх сторін світу". Повідомляється, що міністри закордонних справ нібито говорили про можливості, які може принести мирний саміт у Швейцарії.

"Я знав про цю зустріч, я повністю рекомендував йому зустрітися з російським міністром", – сказав Фіцо.

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На дипломатичному форумі в Анталії Лавров також зустрівся з представниками Узбекистану, Киргизстану та Есватіні.

Що передувало: У другу річницю повномасштабної війни Фіцо заявив, що війна почалася "з розгулу українських неонацистів". На початку цього тижня він скликав раду безпеки, занепокоївшись зустріччю союзників у Парижі щодо підтримки України.

Теми: СловаччинаЛавров
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