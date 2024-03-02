Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення розмови офіцерів Повітряних сил
Субота, 2 березня 2024, 17:46
У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили перехоплення внутрішньої розмови офіцерів Повітряних сил, однак не змогли сказати, чи було внесено зміни в оригінальну версію перед публікацією.
Джерело: речниця міністерства у коментарі Німецькому агентству преси в Берліні, пише "Європейська правда" з посиланням на n-tv
Пряма мова речниці Міноборони Німеччини: "За нашою оцінкою, була перехоплена розмова в Повітряних силах.
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Наразі ми не можемо з упевненістю сказати, чи були внесені зміни в записану або письмову версію, яка поширюється в соціальних мережах".
Деталі: Раніше про це також повідомила столична студія каналу ARD.
Передісторія:
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