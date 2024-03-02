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Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення розмови офіцерів Повітряних сил

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 2 березня 2024, 17:46
Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення розмови офіцерів Повітряних сил
прапор Німеччини, фото AFP via Getty Images

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили перехоплення внутрішньої розмови офіцерів Повітряних сил, однак не змогли сказати, чи було внесено зміни в оригінальну версію перед публікацією.

Джерело: речниця міністерства у коментарі Німецькому агентству преси в Берліні, пише "Європейська правда" з посиланням на n-tv

Пряма мова речниці Міноборони Німеччини: "За нашою оцінкою, була перехоплена розмова в Повітряних силах.

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Наразі ми не можемо з упевненістю сказати, чи були внесені зміни в записану або письмову версію, яка поширюється в соціальних мережах".

Деталі: Раніше про це також повідомила столична студія каналу ARD.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.
  • Після цього низка німецьких політиків закликали прояснити ситуацію з можливим прослуховуванням і шпигунством у лавах Бундесверу.
  • Цього тижня канцлер ФРН Олаф Шольц вкотре виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією. Він заявив, що Німеччина не може дати Україні "зброю з дальністю дії 500 км, яка в разі неправильного використання може досягти цілі в Москві".

Теми: Німеччинаракетний ударКрим
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