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Міністр оборони Фінляндії закликав Захід "негайно" знайти гроші на снаряди для України

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 2 березня 2024, 20:34
Міністр оборони Фінляндії закликав Захід негайно знайти гроші на снаряди для України
Антті Хяккянен, фото Bloomberg via Getty Images

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен закликає Захід посилити військову підтримку України й "негайно" знайти гроші на снаряди.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Yle

Деталі: За словами Хяккянена, Європа не усвідомила серйозність війни крізь призму історії і не надала Україні достатньої підтримки.

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Мета ЄС – поставити Україні мільйон артилерійських снарядів цього року. Чехія раніше повідомила, що виявила 800 000 одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами ЄС. Країна звернулася до інших країн ЄС і НАТО з проханням допомогти у фінансуванні закупівель. Оціночна вартість боєприпасів становить близько 1,3 млрд євро. Рішення про фінансування поки що не ухвалено.

Пряма мова Хяккянена: "Гроші на підтримку озброєнь в Україні мають бути знайдені негайно".

Більше деталей: Також глава Міноборони наголосив на важливості збільшення власного виробництва озброєнь у країнах ЄС. Певні успіхи в цьому вже є, зазначив Хяккянен.

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"Європейські країни змогли збільшити власне виробництво, і вони близькі до досягнення мети", – сказав він.

Що передувало: Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Чеське Міністерство оборони раніше заявило, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 250 мільйонів євро.

Теми: Фінляндіядопомога Україні
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