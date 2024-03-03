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У Феодосії пролунали вибухи – соцмережі

Ольга Глущенко Неділя, 3 березня 2024, 01:50
У Феодосії пролунали вибухи – соцмережі
Вибух. Ілюстративне фото з соцмереж

У тимчасово окупованій Феодосії в ніч на 3 березня пролунали вибухи.

Джерело: Кримський вітер, місцеві Телеграм-канали Феодосії, так званий "радник голови Криму" Олег Крючков у Telegram

Деталі: Вночі місцеві пабліки повідомили про потужні вибухи в тимчасово окупованій кримській Феодосії.

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У Телеграм-каналах ішлося про нібито десятки вибухів і пожежу на найбільшій у Криму нафтобазі.

Пізніше Кримський вітер повідомив, що "у бік нафтобази поїхали автомобілі пожежників і швидкої допомоги".

Оновлено: Крючков повідомив, що "тимчасово обмежено рух трасою "Таврида" в керченському напрямку". Це, зокрема, стосується ділянки в районі Феодосії.

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Пряма мова Крючкова: "Тимчасово обмежено рух автомобілів у районі 89 км автомобільної дороги "Таврида". Об'їзд цієї ділянки можливий за трьома напрямками..."

Теми: Кримвибух
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