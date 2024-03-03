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Росіяни вдарили по 9 громадах Сумщини, скидали ВОГ і міни

Ольга Глущенко Неділя, 3 березня 2024, 04:22
Росіяни вдарили по 9 громадах Сумщини, скидали ВОГ і міни
наслідки обстрілів Сумщини, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 17 обстрілів Сумської області, на громади скидали ВОГ з БпЛА і міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Зафіксовано 60 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

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На Юнаківську громаду здійснено скидання ВОГ з БпЛА, 6 вибухів.

По Есманьській громаді ворог бив з мінометів, 3 вибухи. Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА, 1 вибух.

У Великописарівській громаді зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА, 1 вибух та мінометний обстріл, 4 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

На Середино-Будську громаду росіяни скинули 9 мін.

На Миропільську громаду здійснено скидання ВОГ з БпЛА, 3 вибухи.

На Білопільську громаду ворог теж скидав ВОГ із БпЛА, 5 вибухів, здійснив артобстріл, 3 вибухи.

По Краснопільській громаді ворог вдарив з артилерії, 13 вибухів.

По Зноб-Новгородській громаді був мінометний обстріл, 2 вибухи.

На Хотінську громаду росіяни скинули 10 мін.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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