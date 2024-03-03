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Захисники знищили ще понад 1100 окупантів і 16 ворожих танків

Ольга Глущенко Неділя, 3 березня 2024, 07:10
Захисники знищили ще понад 1100 окупантів і 16 ворожих танків
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони знищили ще +1160 загарбників, 16 танків і 35 артсистем.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 416800 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 6640 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12639 (+28) од,
  • артилерійських систем – 10188 (+35) од,
  • РСЗВ – 1003 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 696 (+0) од,
  • літаків – 347 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7843 (+14) од,
  • крилатих ракет ‒ 1915 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 25 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13332 (+65) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1620 (+3) од.

Теми: втрати у війніГенштабвійна
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