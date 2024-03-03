Захисники знищили ще понад 1100 окупантів і 16 ворожих танків
Неділя, 3 березня 2024, 07:10
За минулу добу Сили оборони знищили ще +1160 загарбників, 16 танків і 35 артсистем.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 416800 (+1160) осіб,
- танків ‒ 6640 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12639 (+28) од,
- артилерійських систем – 10188 (+35) од,
- РСЗВ – 1003 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 696 (+0) од,
- літаків – 347 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7843 (+14) од,
- крилатих ракет ‒ 1915 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 25 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13332 (+65) од,
- спеціальної техніки ‒ 1620 (+3) од.