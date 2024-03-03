Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, виникла пожежа – ОВА

Вночі 3 березня російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого виникла пожежа.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося займання. Вогонь надзвичайники приборкали".

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Деталі: Крім того, додав Лисак, на Нікополь агресор скерував дрон-камікадзе.

Також з артилерії гатив по Мирівській та Червоногригорівській громадах. В останній пошкоджено дачний будинок. Інші території обстежуються.