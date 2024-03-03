Чоловік загинув від російського артснаряда в Запорізькій області

За добу 2 березня у Запорізькій області один загиблий цивільний – 38-річний житель Приморського Василівського району загинув від ворожого артснаряда.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: Загалом 221 удар по 10 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби.

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Окупанти вгатили 3 авіаснарядами по Малій Токмачці й Роботиному, атакували 44 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку та Роботине, а також здійснили 11 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новоданилівки, Роботиного й Малої Токмачки.

163 артудари прийшлися по території Оріхова, Малинівки, Омельника, Приморського, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.