Чоловік загинув від російського артснаряда в Запорізькій області
Неділя, 3 березня 2024, 08:19
За добу 2 березня у Запорізькій області один загиблий цивільний – 38-річний житель Приморського Василівського району загинув від ворожого артснаряда.
Джерело: Запорізька ОВА
Деталі: Загалом 221 удар по 10 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби.
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Окупанти вгатили 3 авіаснарядами по Малій Токмачці й Роботиному, атакували 44 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку та Роботине, а також здійснили 11 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новоданилівки, Роботиного й Малої Токмачки.
163 артудари прийшлися по території Оріхова, Малинівки, Омельника, Приморського, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню.
Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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