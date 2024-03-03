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Росіяни запустили авіабомби по двох областях

Роман ПетренкоНеділя, 3 березня 2024, 09:01
Росіяни запустили авіабомби по двох областях
російські каб, фото: риа новости

Повітряні сили вранці 3 березня повідомили про російську атаку авіацією на Донеччині та на Запоріжжі.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Зафіксовані пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією.

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Раніше військові повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

Повітряна тривога тим часом оголошена у Кіровоградській, Запорізькій, Донецькій областях, а також традиційно у Луганській та в Криму.

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Теми: Донецька областьЗапорізька областьобстріл
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