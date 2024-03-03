Росіяни запустили авіабомби по двох областях
Неділя, 3 березня 2024, 09:01
Повітряні сили вранці 3 березня повідомили про російську атаку авіацією на Донеччині та на Запоріжжі.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Зафіксовані пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією.
Реклама:
Раніше військові повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.
Повітряна тривога тим часом оголошена у Кіровоградській, Запорізькій, Донецькій областях, а також традиційно у Луганській та в Криму.
ВІДЕО ДНЯ