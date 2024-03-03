ФСБ понад пів доби проводила "контртерористичну операцію" в Інгушетії

У місті Карабулак в російській Інгушетії з вечора суботи проходили "активні заходи з нейтралізації бойовиків", на ранок неділі пропаганда повідомила про вбивство шести людей під час штурму квартири.

Джерело: "РИА Новости", BBC Russian, Mash

Деталі: Режим КТО розпочався о 19:30 у суботу.

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Попередньо, шість тіл "бойовиків", як їх називає Росія, знайшли в будинку, після завершення операції.

Підозрювані нібито "планували теракти в місцях масового скупчення людей".

Відомо, що група невідомих була заблокована ФСБ у житловій багатоповерхівці на півдні Карабулака. Вони нібито чинили опір і використовували гранати.

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Нагадаємо: У лютому Рада ухвалила постанову, в якій визнає право інгуського народу на створення незалежної держави та відновлення територіальної цілісності Інгушетії та засуджує злочини Російської Федерації проти інгушів.