Росіяни вдарили "Іскандером" по Покровську, є поранені

У неділю о 06:30 росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по Покровську Донецької області, де в епіцентрі вибухів також опинились житлові будинки, є поранені серед цивільного населення.

Джерело: прокуратура Донецької області

Деталі: У Покровську двоє жінок 24 та 52 років отримали осколкові поранення. Окрім багатоквартирних будинків, пошкоджено автомобілі й газову магістраль.

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Окрім того, у ніч на 3 березня сили РФ здійснили масовану ракетну атаку на Мирноград, випустивши 4 ракети, попередньо – С-300.

Під приціл окупантів потрапив мікрорайон зі щільною житловою забудовою.

Унаслідок влучання засобів ураження по багатоквартирних будинках тілесних ушкоджень у своїх оселях зазнали троє мирних громадян - двоє жінок 33 і 50 років, а також 37-річний чоловік. Постраждалих доставлено до лікарні, де у них діагностовані мінно-вибухові травми, забої й поранення тіла. Наразі потерпілим надається кваліфікована медична допомога.

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Серед пошкоджених об’єктів – щонайменше 12 багатоповерхових та 13 приватних будинків, навчальні заклади, магазин, автобус.