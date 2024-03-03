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В Одесі під завалами можуть бути ще чотири людини

Роман ПетренкоНеділя, 3 березня 2024, 12:23
В Одесі під завалами можуть бути ще чотири людини
фото: дснс

Ще 4 людини можуть знаходитися під завалами багатоквартирного будинку в Одесі, зруйнованого внаслідок російської атаки у ніч на 2 березня, повідомила ДСНС.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "У неділю до ДСНС звернулись 3 людини, які були в переліках ймовірних осіб, які можуть перебувати під завалами.

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Невеличка така гарна для нас новина, ці люди живі".

Деталі: За інформацією ДСНС, під завалами можуть бути ще 4 людини.

Проводяться роботи вже понад добу.

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Теми: ОдесаДСНС
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