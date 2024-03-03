Поліція шукає молодиків, які нападають на людей у Франківську

Група людей нападають на мешканців Івано-Франківська, б’ють або застосовують газові балончики та знімають на відео.

Джерело: поліція Прикарпаття

Деталі: Поліція уточнює, що під час моніторингу соціальних мереж вони виявили відео, на якому невідомі вчиняють протиправні дії до мешканців Івано-Франківська, зокрема літніх людей.

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На відео правопорушники завдавали випадковим перехожим тілесних ушкоджень, а також застосовували газові балончики.

Відомо, що за допомогою до правоохоронців ніхто не звертався, жодних звернень до поліцейських також не надходило.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство).

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Поліція Прикарпаття також звертається до небайдужих мешканців, якщо Вам відома інформація про вказані та аналогічні правопорушення чи про осіб, які вчиняють протиправні дії, повідомляйте на спецлінію "102". Анонімність гарантують.