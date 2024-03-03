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Поліція шукає молодиків, які нападають на людей у Франківську

Роман ПетренкоНеділя, 3 березня 2024, 13:07
Поліція шукає молодиків, які нападають на людей у Франківську
скриншот з відео

Група людей нападають на мешканців Івано-Франківська, б’ють або застосовують газові балончики та знімають на відео.

Джерело: поліція Прикарпаття

Деталі: Поліція уточнює, що під час моніторингу соціальних мереж вони виявили відео, на якому невідомі вчиняють протиправні дії до мешканців Івано-Франківська, зокрема літніх людей.

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На відео правопорушники завдавали випадковим перехожим тілесних ушкоджень, а також застосовували газові балончики.

Відомо, що за допомогою до правоохоронців ніхто не звертався, жодних звернень до поліцейських також не надходило.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство).

ВІДЕО ДНЯ

Поліція Прикарпаття також звертається до небайдужих мешканців, якщо Вам відома інформація про вказані та аналогічні правопорушення чи про осіб, які вчиняють протиправні дії, повідомляйте на спецлінію "102". Анонімність гарантують.

Теми: Івано-ФранківськХуліганствополіція
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