У лютому РФ мала найвищі середньодобові втрати військових від початку війни – розвідка Британії

Британська розвідка стверджує, що від початку війни середньодобова кількість російських втрат (вбитих і поранених) в Україні протягом лютого 2024 року була найвищою з початку війни.

Джерело: огляд міноборони Великої Британії, "Європейська правда"

Деталі: За даними відомства, у лютому російські окупаційні війська в середньому втрачали 983 особи на добу.

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Як зазначає британська розвідка, на сьогодні РФ, ймовірно, втратила понад 355 тисяч військовослужбовців вбитими та пораненими під час війни в Україні.

В огляді вказують, що зростання середньодобового показника втрат майже напевно відображає прихильність Росії до масованої війни на виснаження.

"Хоча це і дорого коштує з погляду людських життів, такий ефект посилює тиск на позиції України по всій лінії фронту", – додає розвідка Британії.