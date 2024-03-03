Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У лютому РФ мала найвищі середньодобові втрати військових від початку війни – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 3 березня 2024, 14:48
У лютому РФ мала найвищі середньодобові втрати військових від початку війни – розвідка Британії
фото: риа новости

Британська розвідка стверджує, що від початку війни середньодобова кількість російських втрат (вбитих і поранених) в Україні протягом лютого 2024 року була найвищою з початку війни.

Джерело: огляд міноборони Великої Британії, "Європейська правда"

Деталі: За даними відомства, у лютому російські окупаційні війська в середньому втрачали 983 особи на добу.

Реклама:

Як зазначає британська розвідка, на сьогодні РФ, ймовірно, втратила понад 355 тисяч військовослужбовців вбитими та пораненими під час війни в Україні.

В огляді вказують, що зростання середньодобового показника втрат майже напевно відображає прихильність Росії до масованої війни на виснаження.

"Хоча це і дорого коштує з погляду людських життів, такий ефект посилює тиск на позиції України по всій лінії фронту", – додає розвідка Британії.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо необхідну зброю – Байден

США і Британія попередили про ймовірні теракти в Москві

Кулеба про погодження Залужного на посаду посла: Дуже логічний крок

У Туреччині анонсували візит Зеленського 8 березня

Чехія завершила збір грошей на 800 тисяч снарядів для України

фотоШвеція увійшла в НАТО

Усі новини...
Росія
Поділ України, розкол Заходу та загравання з Глобальним Півднем – про що Росія брехала у лютому
ФСБ понад пів доби проводила "контртерористичну операцію" в Інгушетії
Литва забороняє перебування автомобілів з російською реєстрацією
Останні новини
09:47
Курс валют на 8 березня: гривня зміцнилась наприкінці тижня
09:46
Уряд Польщі звинувачує хуліганів у сутичках під час протестів фермерів у Варшаві
09:34
"Чим довше армія воює, тим менше рівень підготовки солдата" – військовий та історик Роман Пономаренко
09:33
фото"Смерч", КАБи, С-300: 8 березня росіяни здійснили масований обстріл Донеччини
09:27
Китайські авто серед лідерів: українці почали купувати все більше електрокарів
09:09
ЗМІ: США готують резолюцію в Радбезі ООН щодо ядерної зброї в космосі
08:44
Кулеба закликав союзників відправити тренувальні місії в Україну
08:17
На Одещині пошкоджено об’єкт інфраструктури через атаку БпЛА
08:08
ЗСУ за добу знешкодили 880 загарбників і 25 артсистем
08:04
Франція планує розширити програму навчання українських військових
Усі новини...
Реклама: