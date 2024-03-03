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Німецький депутат хоче розслідування про витік розмови офіцерів ВПС

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 3 березня 2024, 16:46
Німецький депутат хоче розслідування про витік розмови офіцерів ВПС
німецький прапор, фото AFP via Getty Images

Німецький опозиційний депутат від ХСС Александер Добріндт закликав до парламентського розслідування у зв'язку з оприлюдненням Росією розмови між високопоставленими офіцерами Бундесверу щодо України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Пряма мова Добріндта: "Ці повідомлення бентежать з двох різних причин. По-перше, тому що росіяни, очевидно, підслуховували чутливі дискусії з питань безпеки, а також тому, що канцлер, можливо, пояснив свою відмову відправити ракети Taurus неправдивим твердженням".

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Деталі: Депутат заявив, що ці питання потребують розслідування.

"Канцлер повинен пояснити в Бундестазі. З огляду на цей набір фактів, не можна виключати парламентського розслідування", – додав політик.

Експерт з оборонної політики Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер висловив думку, що Росія навмисно оприлюднила перехоплене повідомлення в цей момент, намагаючись "підірвати постачання Німеччиною Taurus".

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Він сказав суспільному мовнику ZDF, що це свідчить про те, наскільки "глибоко" російські шпигунські служби вже розслідували німецькі комунікації з цього питання.

Спеціальна уповноважена Бундестагу з питань оборони Єва Хьогль від СДПН закликала покращити підготовку вищого військового керівництва з питань безпечної комунікації.

"По-перше, всі відповідальні особи на всіх рівнях Бундесверу повинні негайно пройти всебічну підготовку з питань безпечного зв'язку. По-друге, має бути забезпечена стабільна можливість безпечної і секретної передачі інформації і зв'язку", – зазначила вона.

Депутатка також висловилась за швидке і більш активне залучення до контррозвідувальної роботи, зокрема, Служби військової контррозвідки.

Що передувало: Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови.

Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса  щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.

У зв'язку зі скандалом низка німецьких політиків закликали прояснити ситуацію з можливим прослуховуванням і шпигунством у лавах Бундесверу.

Теми: Німеччинадопомога Україні
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