Росіяни вдарили по Кураховому: 16 поранених, пошкоджено 15 багатоповерхівок

наслідки удару по Кураховому, фото з Telegram Вадима Філашкіна

Внаслідок удару російських військ по Кураховому на Донеччині в неділю поранено 16 осіб, двоє з яких у важкому стані, пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхівок.

Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram

наслідки удару по Кураховому, фото з Telegram Вадима Філашкіна

Дослівно: "Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід — ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу".

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Деталі: Станом на 16:00 відомо про 16 поранених, двоє з яких у важкому стані.