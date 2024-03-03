Росіяни вдарили по Кураховому: 16 поранених, пошкоджено 15 багатоповерхівок
Неділя, 3 березня 2024, 16:51
Внаслідок удару російських військ по Кураховому на Донеччині в неділю поранено 16 осіб, двоє з яких у важкому стані, пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхівок.
Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram
Дослівно: "Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід — ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу".
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Деталі: Станом на 16:00 відомо про 16 поранених, двоє з яких у важкому стані.