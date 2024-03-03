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Туреччина наполягає на переговорах між Україною та РФ: Це не означає визнання окупації

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 3 березня 2024, 17:55
Туреччина наполягає на переговорах між Україною та РФ: Це не означає визнання окупації
Хакан Фідан, фото dia images via Getty Images

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан виступив за переговори про припинення вогню в Україні найближчим часом, зазначивши, що це не означає визнання окупації української території.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: У п’ятницю Фідан зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим в кулуарах Анталійського дипломатичного форуму.

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Він розповів, що обговорив з Лавровим низку питань, в тому числі й Україну.

"Що стосується України, то ми вважаємо, що обидві сторони досягли межі того, що вони можуть отримати війною. Ми вважаємо, що настав час розпочати діалог про припинення вогню", – сказав Фідан.

Глава МЗС Туреччини наполягає, що факт переговорів не означає визнання окупації Росією частини українських територій.

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За його словами, "питання суверенітету і припинення вогню повинні обговорюватися окремо".

"Смерть і поранення понад 500 тисяч людей і повне руйнування інфраструктури цілої країни – це не та реальність, з якою ми можемо змиритися. Це має якось зупинитися. Щоб зупинити це, мають відбутися певні дискусії, і всі мають звикнути до цієї думки", – зазначив Фідан.

Що передувало: Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Анкара продовжує підтримувати мирне врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну та готова запропонувати майданчик для відповідних "переговорів".

Дивіться також відеоблог про позицію Туреччини у російсько-українській війні: Туреччина – "на двох стільцях" у війні з РФ.

Теми: Туреччинапереговори
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