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Через наїзд авто на натовп у Польщі постраждали шестеро українців

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 3 березня 2024, 18:35
Через наїзд авто на натовп у Польщі постраждали шестеро українців
ФОТО: WYPADKI I POŻARY W ZACHODNIOPOMORSKIM

Внаслідок наїзду автомобіля на натовп 1 березня в польському Щецині постраждали шестеро громадян України.

Джерело: консул України у Гданську Олександр Плодистий у коментарі "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За його словами, серед постраждалих українців – четверо жінок і чоловік віком від 20 до 42 років, а також п’ятирічний хлопчик.

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"Вони отримали травми різного ступеня тяжкості, перебувають у трьох шпиталях. 41-річна жінка перебуває у критичному стані, постраждала також її п’ятирічна дитина, в якої струс мозку",- зазначив Плодистий.

Консул додав, що стан жінки, яка перебуває у критичному стані, стабілізувався, загрози її життю наразі немає.

Постраждала дитина перебуватиме в одній лікарні з матір’ю ще 2-3 дні, нею опікуються друзі сім’ї.

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Решта українців перебувають у стабільному стані, загрози їхньому життю немає.

Загалом кількість постраждалих внаслідок наїзду зросла до 20 осіб.

Що передувало: У п'ятницю на площі Родла в місті Щецин на північному заході Польщі легковий автомобіль в’їхав у групу людей. Тоді повідомлялося до 14 постраждалих.

Теми: Польща
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