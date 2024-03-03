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Пісторіус про витік розмови офіцерів ВПС: Гібридна атака з метою дезінформації

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 3 березня 2024, 19:15
Пісторіус про витік розмови офіцерів ВПС: Гібридна атака з метою дезінформації
Борис Пісторіус, фото picture alliance via Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає скандал із перехопленням Росією розмови між офіцерами Бундесверу щодо України частиною "інформаційної війни" РФ.

Джерело: заява Пісторіуса, яку наводить "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Пряма мова Пісторіуса: "Це гібридна атака з метою дезінформації – йдеться про розкол, про підрив нашої єдності. Ми не повинні піддаватися на виверти Путіна".

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Деталі: Міністр зазначив, що необхідно реагувати спокійно, "але не менш рішуче".

Він очікує інформацію про розслідування Служби військової контррозвідки (MAD) щодо точних передумов інциденту у найближчі кілька днів. Лише після цього можна буде приймати рішення про наслідки, в тому числі кадрові.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.
  • Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови.
  • Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса  щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.
  • У зв'язку зі скандалом низка німецьких політиків закликали прояснити ситуацію з можливим прослуховуванням і шпигунством у лавах Бундесверу.

Теми: Німеччинадопомога Україні
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