Пісторіус про витік розмови офіцерів ВПС: Гібридна атака з метою дезінформації

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає скандал із перехопленням Росією розмови між офіцерами Бундесверу щодо України частиною "інформаційної війни" РФ.

Джерело: заява Пісторіуса, яку наводить "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Пряма мова Пісторіуса: "Це гібридна атака з метою дезінформації – йдеться про розкол, про підрив нашої єдності. Ми не повинні піддаватися на виверти Путіна".

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Деталі: Міністр зазначив, що необхідно реагувати спокійно, "але не менш рішуче".

Він очікує інформацію про розслідування Служби військової контррозвідки (MAD) щодо точних передумов інциденту у найближчі кілька днів. Лише після цього можна буде приймати рішення про наслідки, в тому числі кадрові.

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