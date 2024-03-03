Пісторіус про витік розмови офіцерів ВПС: Гібридна атака з метою дезінформації
Неділя, 3 березня 2024, 19:15
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає скандал із перехопленням Росією розмови між офіцерами Бундесверу щодо України частиною "інформаційної війни" РФ.
Джерело: заява Пісторіуса, яку наводить "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau
Пряма мова Пісторіуса: "Це гібридна атака з метою дезінформації – йдеться про розкол, про підрив нашої єдності. Ми не повинні піддаватися на виверти Путіна".
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Деталі: Міністр зазначив, що необхідно реагувати спокійно, "але не менш рішуче".
Він очікує інформацію про розслідування Служби військової контррозвідки (MAD) щодо точних передумов інциденту у найближчі кілька днів. Лише після цього можна буде приймати рішення про наслідки, в тому числі кадрові.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.
- Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови.
- Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.
- У зв'язку зі скандалом низка німецьких політиків закликали прояснити ситуацію з можливим прослуховуванням і шпигунством у лавах Бундесверу.