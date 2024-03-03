Навколо Мар’їнки знову найбільше ворожих атак – зведення Генштабу

Найбільше ворожих атак у неділю зафіксовано на Новопавлівському напрямку біля Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки, там росіяни 27 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Лісне, Рожковичі, Дружба, Бобилівка, Кияниця Сумської області та Вовчанськ, Великий Бурлук Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Єліне, Бучки Чернігівської області; Стара Гута, Середина-Буда, Соснівка, Вовківка, Олександрівка, Новодмитрівка Сумської області; Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Охрімівка, Мілове, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог 9 разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Надія, Твердохлібове Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

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На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Терни та Верхньокам'янське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більше 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Андріївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 18 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Покровськ, Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Опитне, Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де, за підтримки авіації, ворог 27 разів намагався прорвати оборону українських військ. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Курахове, Водяне, Вугледар та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Курахове, Максимільянівка, Єлизаветівка, Катеринівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Натомість, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, Верхня Терса та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Омельник, Оріхів, Новоандріївка, Приморське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнало місто Херсон.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.