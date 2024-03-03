Посланець Китаю розповідав у Росії, що Україна й агресор мають вести переговори

Спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей та заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін за підсумками зустрічі зійшлися на думці, що переговори є єдиним шляхом до припинення бойових дій в Україні.

Джерело: The Guardian із посиланням на повідомлення МЗС Китаю, Xinhua

Деталі: Лі Хуей та Михайло Галузін провели переговори в Москві у суботу ввечері. Це був перший етап європейської поїздки китайського представника.

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Як заявило МЗС Китаю в повідомленні, опублікованому в неділю, Лі та Галузін погодилися, що переговори є єдиним шляхом до припинення бойових дій в Україні.

Китай готовий "продовжувати свої зусилля зі сприяння мирним переговорам, посередництва і досягнення консенсусу між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні", - йдеться в повідомленні МЗС Китаю за підсумками зустрічі.

Як повідомляє Xinhua, під час зустрічі Лі зазначив, що конфлікти врешті-решт вирішуються шляхом діалогу та переговорів, і чим гостріша проблема, тим важливіше не відмовлятися від зусиль для діалогу.

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Галузін також нібито погодився, що війна в Україні має бути врегульована шляхом переговорів, і "високо оцінив унікальну і конструктивну роль Китаю в цьому питанні".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідає Україну, Росію, Бельгію, Францію, Німеччину й Польщу для переговорів про врегулювання російсько-української війни.