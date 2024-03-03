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Зеленський застеріг США і Європу від програшу "Шахедам" чи російським винищувачам

Катерина ТищенкоНеділя, 3 березня 2024, 21:40
Зеленський застеріг США і Європу від програшу Шахедам чи російським винищувачам
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів жорстко реагувати на терористичні дії Росії в Україні й не допустити, щоб Америка чи Європа "програли іранським "Шахедам" чи російським винищувачам".

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Потрібно реагувати на дії Росії усім лідерам, усім міжнародним організаціям. І реагувати жорстко. Не хоче Путін ніякого миру – він хоче тільки війни та смерті. Йому все одно, кого вбивати. Головна мета – знищувати. Спочатку Україну та українців. А потім вас, шановні партнери. Тому це питання виживання – і не лише України, – щоб світ реагував на російське зло й тиснув – тиснув, бив у відповідь".

Деталі: Зеленський зазначив, що лише за поточний тиждень росіяни використали проти України майже 400 керованих авіабомб, понад 50 "Шахедів" та більше 40 ракет.

"Жодна держава у Європі не змогла б наодинці витримати такий тиск, таке зло. І саме тому важливо, щоб ми зараз усі були разом – кожен, хто цінує життя і хто не хоче, щоб цей терор прийшов додому до інших народів", – сказав він.

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Президент підкреслив, що захисникам вдалося тільки за цей тиждень збити сім російських військових літаків, а від початку лютого – 15. Він назвав це "правильною динамікою" втрат росіян.

Пряма мова: "Ця війна повинна стати безнадійною саме для Росії, саме для терористів. І вони повинні максимально відчути, що є сила, яка знищує тих, хто хоче знищувати життя. Ми здатні це забезпечити. Кожен із партнерів знає, що необхідно. Головне – політична воля, щоб усе реалізувати. Щоб дати саме такий рівень постачання, який допоможе.

Якщо цього не буде, це стане однією з найбільш ганебних сторінок історії – якщо Америка чи Європа програють іранським "Шахедам" чи російським винищувачам. Не варто заохочувати російське зло ані слабкістю рішень, ані затримками в постачанні чи нерішучістю".

"Ми чекаємо постачання, яке життєво необхідне, чекаємо, зокрема, американського рішення. І підтримка справді потрібна".

Теми: ЗеленськийСШАЄвропадопомога Україні
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