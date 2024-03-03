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Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Катерина ТищенкоНеділя, 3 березня 2024, 22:29
Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на польському кордоні давно вийшла за межі економіки й моралі.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Потрібно знайти нарешті рішення і щодо ситуації, зокрема, на польському кордоні, яка вже давно вийшла за межі і економіки, і моралі.

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Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі. Втім, ми пройдемо й це.

Я впевнений, що Україна здатна вистояти, досягне своїх цілей і переможе російський терор. Разом ми здатні це забезпечити".

Що передувало: Численні фермерські протести відбуваються по всій Польщі вже кілька днів поспіль. Їхні учасники блокують дороги, автостради, автомагістралі та прикордонні переходи з Україною. Фермери виступають проти напливу українських товарів, а також проти європейської політики, пов'язаної з так званим "Зеленим курсом" ЄС.

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Раніше повідомляли, що українські водії та польська поліція, яка заблокувала їх біля пункту пропуску Корчова на кордоні, змогли залагодити суперечку за допомоги українських дипломатів.

Держприкордонслужба України 3 березня повідомила, що на українсько-польському кордоні продовжують блокувати всі шість напрямків, на території Польщі в бік України очікують можливості проїзду понад 2400 вантажних транспортних засобів.

Читайте також репортаж "Європейської правди" з кордону: Як польська влада та протестувальники блокують торгівлю з Україною

Теми: ЗеленськийПольщакордон
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