Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
Неділя, 3 березня 2024, 23:13
У понеділок, 4 березня, у західних областях невеликий дощ, на решті території без опадів.
Джерело: Український гідрометеорологічний центр
Деталі: В Україні мінлива хмарність. У західних областях невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Реклама:
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.
На Київщині в понеділок мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.
ВІДЕО ДНЯ