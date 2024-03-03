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Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ

Катерина ТищенкоНеділя, 3 березня 2024, 23:13
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
ілюстративне фото Pixabay

У понеділок, 4 березня, у західних областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 4 березня, meteo.gov.ua
прогноз погоди на 4 березня, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні мінлива хмарність. У західних областях невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

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Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

На Київщині в понеділок мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

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Теми: погода
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