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30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових

Ольга Глущенко Понеділок, 4 березня 2024, 00:24
30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових
Українські ветерани перед відправленням у США на змагання, фото: Суспільне

30 військових національної збірної ветеранів вирушили у Лас-Вегас для участі у змаганнях Повітряних Сил США 2024.

Джерело: Суспільне

Деталі: Головна тренерка національної збірної Олена Яновська розповіла, що американські колеги запросили українців продемонструвати, як адаптивні види спорту впливають на відновлення організму.

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Українські учасники покажуть себе у девʼяти видах спорту: стрільба з лука, легка атлетика, велосипедний спорт, паверліфтинг, веслування на тренажерах, волейбол сидячи, плавання, баскетбол на кріслах колісних. За її словами у команди "за плечима три тижні важких тренувальних зборів".

"Після повернення ви будете виконувати дуже важливу місію – повертати своїх побратимів до нормального життя. Своїм прикладом ви будете показувати, що життя не закінчується після поранення чи військової служби", – сказав виконувач обовʼязків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

Довідково: Змагання Повітряних Сил США (United States Air Force and Marine Corps Trials) – це щорічні внутрішні змагання для ветеранів та військовослужбовців США, які отримали травми, поранення або захворювання під час військової служби.

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Цього року організатори змагань запросили долучитися до них і українську команду, у складі якої ветерани та чинні військові.

Змагання відбудуться з 4 по 16 березня 2024 року у Лас-Вегасі.

У грудні у Києві відбулися Всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту, за результатами яких відбіркова комісія сформувала команду з 30 учасників, котрі вирушать до США.

Теми: СШАветераниспорт
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