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По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін

Ольга Глущенко Понеділок, 4 березня 2024, 02:12
По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін
наслідки ворожих обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 29 обстрілів Сумщини, по двох громадах запускали некеровані ракети, на одну з громад скинули 37 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

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По Хотінській громаді ворог бив з міномета, 7 вибухів.

По Юнаківській громаді теж здійснено мінометний обстріл, 3 вибухи.

У Краснопільській громаді зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії, 15 вибухів та удари FPV-дрона, 5 вибухів.

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По Середино-Будській громаді були мінометні обстріли, 13 вибухів та пуски ракет НАР з літака, 4 вибухи.

На Великописарівську громаду росіяни скинули 37 мін. Також здійснено гранатометний обстріл, 18 вибухів.

В Есманьській громаді зафіксовано пуск ракет НАР з літака, 8 вибухів.

По Білопільській громаді відбулися удар FPV-дрона, 1 вибух, танкові обстріли, 9 вибухів та обстріл зі ствольної артилерії, 3 вибухи.

Шалигинська громада: ворог вдарив з міномета, 2 вибухи та ствольної артилерії, 5 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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