По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін

Протягом минулого дня росіяни здійснили 29 обстрілів Сумщини, по двох громадах запускали некеровані ракети, на одну з громад скинули 37 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

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По Хотінській громаді ворог бив з міномета, 7 вибухів.

По Юнаківській громаді теж здійснено мінометний обстріл, 3 вибухи.

У Краснопільській громаді зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії, 15 вибухів та удари FPV-дрона, 5 вибухів.

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По Середино-Будській громаді були мінометні обстріли, 13 вибухів та пуски ракет НАР з літака, 4 вибухи.

На Великописарівську громаду росіяни скинули 37 мін. Також здійснено гранатометний обстріл, 18 вибухів.

В Есманьській громаді зафіксовано пуск ракет НАР з літака, 8 вибухів.

По Білопільській громаді відбулися удар FPV-дрона, 1 вибух, танкові обстріли, 9 вибухів та обстріл зі ствольної артилерії, 3 вибухи.

Шалигинська громада: ворог вдарив з міномета, 2 вибухи та ствольної артилерії, 5 вибухів.