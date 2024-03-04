Через вибори Путіна росіяни посилюють присутність спецпризначенців на ТОТ – спротив

За даними національного спротиву, до тимчасово окупованих українських міст прибувають нові загони російських спецпризначенців, це пов’язано з президентськими виборами в Росії в березні.

Джерело: ЦНС

Деталі: Як зазначають у спротиві, зокрема фіксується прибуття екіпажів поліції та посилених загонів росгвардійців на тимчасово окуповані території.

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Дослівно: "Кураторство над усіма підрозділами отримало російське ФСБ.

Ключова ціль – пошук підпілля, аби те ні не зривали процес проведення так званих виборів президента РФ".