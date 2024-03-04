Росіяни активно атакували на Авдіївському та Новопавлівському напрямках − Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень, загалом росіяни завдали 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, 112 разів били по позиціях українських військ та населених пунктах з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 березня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Лісне, Рожковичі, Дружба, Бобилівка, Кияниця, Ямне Сумської області; Вовчанськ, Великий Бурлук, Синьківка Харківської області; Надія, Твердохлібове, Білогорівка Луганської області; Нове, Терни, Богданівка, Предтечине, Дружба, Олександропіль, Покровськ, Новобахмутівка, Орлівка, Уманське, Первомайське, Нетайлове, Курахове, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Верхня Терса, Роботине Запорізької області".

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Деталі: Під артилерійським вогнем опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку росіяни здійснили 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, безуспішно намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Верхньокам'янське Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 5 атак росіян в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 20 атак окупантів в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де загарбники більше 30 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили 3 безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій, росіяни штурмових дій не вели.

Водночас авіація сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу окупантів.