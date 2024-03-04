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У Росії зранку підірвали залізничний міст, яким перевозять боєприпаси – ГУР

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 4 березня 2024, 08:28
У Росії зранку підірвали залізничний міст, яким перевозять боєприпаси – ГУР
фото з анонімних Telegram-каналів

У Самарській області Росії зранку невідомі підірвали опору залізничного мосту. Українська розвідка повідомляє, що цю залізничну гілку використовували для перевезення боєприпасів і найближчими тижнями мостом не можуть користуватися.

Джерело: Telegram-канали Baza, Shot та Мash, РИА Новости із посиланням на коментар екстренних служб РФ, Головне управління розвідки Міноборони України 

Деталі: Telegram-канали повідомляють, що невідомі підірвали опору моста через річку Чапаєвку на перегоні Зірка - Чапаєвськ.

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За інформацією одного з Telegram-каналів, звук вибуху було чути близько 6:15 ранку за місцевим часом. 

Рух поїздів по мосту призупинено. Наразі затримується чотири поїзди. У регіоні оголошено план "Загорськ". На місці працюють спецслужби.

Один з Telegram-каналів наголошує, що металоконструкції мосту пошкоджені.

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Оновлено: РИА Новости із посиланням на коментар екстренних служб РФ підтверджують, що опору мосту підірвали. У Куйбишевській залізниці повідомляють, що п'ять поїздів затримуються через "незаконне втручання" в роботу залізниці.

ГУР МО України підтвердило факт виведення з ладу залізничного моста. Повідомляється, що близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій.

Дослівно ГУР: "Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімєр" у місті Чапаєвск Самарської області. З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання у найближчі декілька тижнів – неможливе".

 

Теми: Росіявибухдороги
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