ГУР повідомило про злам серверів Міноборони Росії: отримали багато даних

Головне управління розвідки повідомляє, що його кіберфахівці у результаті атаки отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ і дістали багато даних про військове керівництво окупантів, накази, звіти, розпорядження росіян.

Виправлено: Спершу ГУР повідомляло про DDoS-атаку на сервери Міноборони РФ, згодом відомство відредагувало пост у соцмережі, прибравши інформацію про DDoS-атаку.

Джерело: ГУР МОУ у Telegram

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Дослівно розвідка: "Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало МО РФ, а також − масивом секретної службової документації російського міністерства війни".

Деталі: Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2000 структурних одиниць Міноборони Росії.

У ГУР кажуть, що отримана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського Міноборони та його ланок.

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"Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО РФ, а ще заступників, помічників, спеціалістів − усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою "бюрократъ"", − наголосили у ГУР.

Розвідка зазначає, що у її розпорядженні опинилась службова документація заступника міністра оборони РФ Іванова Тимура Вадимовича, який "відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною".

ГУР запевняє, що робота у кіберпросторі Росії триває.