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Витік розмов офіцерів ВПС про Taurus: МЗС Росії викликало посла Німеччини

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 березня 2024, 10:45
Витік розмов офіцерів ВПС про Taurus: МЗС Росії викликало посла Німеччини
Прибуття посла Німеччини до МЗС Рф, фото: скриншот

До МЗС Росії у понеділок викликали німецького посла у Москві через злив секретних переговорів німецького керівниктіва ВПС щодо постачання ракет Taurus Україні. Посол Німеччини вже прибув до російського зовнішньополітичного відомства.

Джерело:  пропагандисти "ТАСС", передає "Європейська правда"

Деталі: Перед входом до МЗС Росії на посла чекали представники російських пропагандистських агентств для коментарів.

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Передісторія:

  • Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Керченськог мосту ракетами Taurus.
  • Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови.
  • Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридн атака з метою дезінформації.

Всі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів у статті "ЄП"

Теми: НімеччинаРосіязброя
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