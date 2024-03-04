Витік розмов офіцерів ВПС про Taurus: МЗС Росії викликало посла Німеччини
Понеділок, 4 березня 2024, 10:45
До МЗС Росії у понеділок викликали німецького посла у Москві через злив секретних переговорів німецького керівниктіва ВПС щодо постачання ракет Taurus Україні. Посол Німеччини вже прибув до російського зовнішньополітичного відомства.
Джерело: пропагандисти "ТАСС", передає "Європейська правда"
Деталі: Перед входом до МЗС Росії на посла чекали представники російських пропагандистських агентств для коментарів.
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Передісторія:
- Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Керченськог мосту ракетами Taurus.
- Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридн атака з метою дезінформації.
Всі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів у статті "ЄП"