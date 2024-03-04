До МЗС Росії у понеділок викликали німецького посла у Москві через злив секретних переговорів німецького керівниктіва ВПС щодо постачання ракет Taurus Україні. Посол Німеччини вже прибув до російського зовнішньополітичного відомства.

Джерело: пропагандисти "ТАСС", передає "Європейська правда"

Деталі: Перед входом до МЗС Росії на посла чекали представники російських пропагандистських агентств для коментарів.

Реклама:

Передісторія:

Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Керченськог мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридн атака з метою дезінформації.

Всі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів у статті "ЄП"