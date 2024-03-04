У Києві крадій намагався підірвати поліцейських, які його затримали

У Києві один із затриманих правоохоронцями крадіїв намагався підірвати поліцейських бойовою гранатою.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Співробітники карного розшуку столичного главку та Дарницького управління поліції викрили двох місцевих мешканців у вчиненні крадіжки з зоомагазину. Вони за допомогою лома відчинили вхідні двері, пошкодили у приміщенні камери відеоспостереження, після чого викрали ноутбук, будівельні інструменти, а також товари для тварин:

Реклама:

Дослівно: "Надалі порушники погрузили викрадене в транспортний засіб та намагались поїхати, проте їх наздогнали співробітники поліції. 36-річного водія затримали біля автівки, а його 37-річний напарник почав чинити зухвалий опір та, погрожуючи правоохоронцям ножем, дістав з кишені бойову гранату й висмикнув кільце. Завдяки злагодженим та професійним діям оперативників карного розшуку боєприпас було перехоплено та розряджено, а зловмисника затримано".

Більше деталей: Під час обшуку в автівці підозрюваних поліцейські вилучили викрадене майно та інші речові докази.

Чоловіків затримано. Раніше вони вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, крім того один з них обвинувачується у вчиненні квартирних крадіжок, та його справа наразі слухається в суді.

ВІДЕО ДНЯ

Їм повідомили про підозру за частиною четвертою статті 185 – крадіжка, поєднана із проникненням та вчинена в умовах воєнного стану. Крім того, порушнику, який погрожував поліцейським гранатою, повідомлено про підозру за частиною першою статті 263 – незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами, та за статтею 348 - посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція найбільшого покарання передбачає довічне позбавлення волі.